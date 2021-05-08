كركوك.. تدمير مضافة وكرفان لداعش

2021/05/08 | 17:11 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزرة الدفاع، اليوم السبت، عن تدمير مضافة وكرفان لتنظيم لداعش في محافظة كركوك.

وقالت الوزارة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، ان طيران الجيش، تمكن من تدمير مضافة وكرفان لعصابات داعش الإرهابية، وذلك أثناء تنفيذ واجب استطلاع وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات المقر المتقدم في كركوك.

وتنفذ القوات الأمنية بجميع أصنافها، بصورة مستمرة، عمليات عسكرية؛ لمطاردة فلول تنظيم داعش، في مناطق متفرقة من البلاد.

PUKmedia اعلام وزارة الدفاع

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