التخطيط تكشف عن سببين يعرقلان اجراء التعداد السكاني

2021/05/08 | 17:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة التخطيط، اليوم السبت، عن

حجم المبالغ المطلوبة لاجراء التعداد

السكاني العام في العراق لعام 2021.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة

الهنداوي، في تصريحات صحفية إن هناك

سببين أساسيين يقفان

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