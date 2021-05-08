بالصور.. العراق يتسلم سبع قطع أثرية من هولندا

2021/05/08 | 17:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الخارجية، اليوم السبت، عن

تسلم العراق سبع قطع أثرية من هولندا.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد

الصحّاف في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "سفارة جمهورية العراق لدى

لاهاي تسلمت سبع قطع أثر

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