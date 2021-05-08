الشمري يدعو لاجتماع نيابي وزاري طارئ حول شحة مياه نهري دجلة والفرات

2021/05/08 | 17:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس لجنة الزراعة والمياه

والاهوار النيابية سلام الشمري، اليوم

السبت، لاجتماع نيابي وزاري طارئ

للتباحث مع سوريا وتركيا وايران حول

مياه نهري دجلة والفرات.

وقال الشمري في بيان، ان "على رئاسة

البرلم

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