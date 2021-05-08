المالية النيابية تكشف عن سبب تأخر إطلاق العلاوات والترفيعات

2021/05/08 | 17:18 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، عن سبب تأخر إطلاق العلاوات والترفيعات، وفيما أشارت إلى أن هناك مشكلة في توزيع النفقات على الوزارات من قبل وزارة المالية، أكدت تقديم طعن حكومي بالموازنة المصوت عليها نيابياً بسبب تخفيض قيمتها.وقال عضو اللجنة، ماجد الوائلي، في تصريح للوكالة الرسمية إن “مجلس الوزراء، قدم طعناً في قانون […]

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