الناطق باسم القائد العام يعلن اعتقال ثلاثة مطلوبين في ميسان

2021/05/08 | 17:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم السبت، عن إلقاء القبض على ثلاثة مطلوبين في محافظة ميسان.

وقال رسول في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، قيادة عمليات سومر تنفذ واجب مشترك مع قسم شرطة المجر ومركز شرطة الناحية للبحث والتفتيش وفرض الامن".وبين، أن "الواجب أسفر عن إلقاء القبض على ثلاثة من المطلوبين للقضاء".

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