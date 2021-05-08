اللواء رسول: القبض على ثلاثة مطلوبين للقضاء في ميسان

2021/05/08 | 17:26 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم السبت، إلقاء القبض على ثلاثة مطلوبين للقضاء في محافظة ميسان.وقال اللواء رسول، في بيان، إنه “وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، قيادة عمليات سومر نفذت واجباً مشتركاً مع قسم شرطة المجر ومركز شرطة الناحية للبحث والتفتيش وفرض الأمن”.وأضاف: “القوات الأمنية تمكنت من إلقاء […]

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