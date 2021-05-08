2021/05/08 | 17:30 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صور.. وزيرة الهجرة ووفد مسيحي يحجون إلى بيت إبراهيم في الناصرية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/08 | 17:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور.. وزيرة الهجرة ووفد مسيحي يحجون إلى بيت إبراهيم في الناصرية ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور.. وزيرة الهجرة ووفد مسيحي يحجون إلى بيت إبراهيم في الناصرية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).