قائمقام الرطبة يتحدث لـ’ناس’ عن تفاصيل حادثة قتل مواطنين اثنين على يد داعش

2021/05/08 | 17:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

طالبت قائممقامية قضاء الرطبة، السبت، بتعزيزات أمنية، عقب حادثة خطف وقتل أقدم عليها تنظيم داعش ضد أهالي المنطقة.

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وقال قائممقام القضاء عماد الدليمي في تصريح لـ "ناس" (8 أيار 2021): إن "تنظيم داعش قام يوم أمس بقتل اثنين من أبناء مدينة الرطبة، فضلاً عن خطف مواطن ثالث قبل أيام بالقرب من مدينة الرطبة قرب الصحراء المجاورة للمدينة ومصيره ما زال مجهولا".

وأضاف أن "هذه الاعمال تتكرر بين فترة واخرى وتستهدف الناس العزل والابرياء من قبل داعش".

وتابع، "تحدثنا مع القوات الامنية بضرورة توسيع الطوق الأمني حول المدينة وتعزيز القطعات الموجودة والقيام بعمليات استباقية في محيط قضاء الرطبة لتعقب عناصر داعش وسبق ان طلبنا من الداخلية وقيادة شرطة الانبار بضرورة تعزيز قوات الشرطة بفوج طوارئ اخر لتسهيل انتشار قطعات الجيش خارج المدينة".

وأكد الدليمي أن "المدينة محصنة بقطعات امنية في محيطها لكن هذه الاعمال تحدث بين فترة واخرى في صحراء الرطبة ونحتاج لمزيد من العمليات العسكرية خاصة من طيران الجيش والاستطلاع لملاحقة فلول داعش في الصحراء".

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