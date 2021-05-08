السعودية والإمارات تعلقان على أحداث القدس

2021/05/08 | 17:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نددت السعودية والإمارات، السبت، بخطط إسرائيل لطرد فلسطينيين من منازلهم المقامة على أراض يطالب بها مستوطنون يهود، بعد أحداث عنف في القدس الليلة الماضية.

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