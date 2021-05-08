2021/05/08 | 17:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني سيكون المصري محمد صلاح على موعد ليصبح الهداف التاريخي لمواجهات فريقه ليفربول ضد ساوثهامبتون عندما يلتقي الفريقان اليوم على ملعب “الآنفيلد” في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.وسجل صلاح 7 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الليلة..



صلاح بانتظار رقم تاريخي في مواجهة ليفربول ضد ساوثهامبتون المركز الخبري الوطني.

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