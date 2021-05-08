2021/05/08 | 17:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#موقع_30_عشت بقدم موقع 30 غشت الحلقة السادسة والأخيرة من مقالة "منظمة "إلى الأمام" الماركسية اللينينية المغربية من التأسيس (1970) إلى الحل العملي (1994) كرونولوجيا سياسية - محاولة تفصيلية وشاملة -"، وهي الحلقة الخاصة بالطور الثاني (1985 ــ 1994) من المرحلة التحريفية (1980 ــ 1994) من تاريخ منظمة "إلى الأمام".الحلقة السادسة والأخيرةالطور الثاني: من ضربة 1985 إلى الحل العملي 19941986• 3 ي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلقة السادسة والأخيرة: منظمة -إلى الأمام- الماركسية اللينينية المغربية من التأسيس (1970) إلى الحل العملي (1994) كرونولوجيا سياسية محاولة تفصيلية وشاملة - موقع 30 عشت) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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