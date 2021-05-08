رسالة الى الامين العام للامم المتحدة 19 ابريل 2021 / - حركة صحراويون من اجل السلام - . - سعيد الوجاني

2021/05/08 | 17:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الوجاني منذ ان تم تأسيس، وليس انفصال او انشقاق عن البوليسرايو ، " حركة صحراويون من اجل السلام " ، لمنافسة الجبهة في تمثيلية الشعب الصحراوي ، الذي اعترف به النظام المغربي حين اعترف بالجمهورية العربية الصحراوية في يناير 2017 ، بنشره لاعترافه الرسمي بالجريدة الرسمية للدولة المغربية عدد 6539 ..



والحركة ساكنة ، خاملة ، وعاجزة عن تقديم برنامج بديل ، لا نقول انه سيقضي على مشروع انفصال البوليساريو ، بل فقط لف ......





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