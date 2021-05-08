المدرسي يحذر الساسة من تسميم الأجواء قبيل الإنتخابات

2021/05/08 | 17:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّر آية الله السيد محمد تقي المدرسي،

السبت، من محاولات تسميم الأجواء،

والنفخ في القضايا التي تسبب الإختلاف

بين ابناء الأمة الواحدة، كوسيلة لكسب

أصوات إنتخابية، قبيل الإنتخابات

القادمة، مبيّناً أن هذا

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