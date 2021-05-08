2021/05/08 | 17:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشفت شركة “Tec-Innovation” النمساوية مؤخرا عن أحذية ذكية تستخدم أجهزة استشعار بالموجات فوق الصوتية لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من العمى وضعف البصر.وأفاد موقع “أوديتي سنترال” بأن هذا الحذاء يساعد على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شركة سويدية تكشف عن أحذية ذكية بديلة عن “عصا المكفوفين” المركز الخبري الوطني.

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