اختفاء مستثمر فرنسي مع مرافقيه في بغداد

2021/05/08 | 17:57 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، باختفاء مستثمر فرنسي مع مرافقيه في العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مستثمراً يحمل الجنسية الفرنسية اختفى مع مرافقيه، وبحسب المعلومات الاولية فان مكان الاختفاء ضمن مناطق شمال وغرب بغداد".ولفت إلى أن "القوات الأمنية تجري عملية تفتيش ضمن قضاء ابو غريب بحثا عنهم".

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