البرهان للمبعوث الأميركي: نرفض الملء الثاني لسد النهضة

2021/05/08 | 18:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس المجلس الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، السبت، للمبعوث الأميركي، جيفري فيلتمان، تمسك الخرطوم برفض الملء الثاني لبحيرة سد النهضة الإثيوبي.

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