أفينيدا دي امريكا (من يوميات البحث عن سيجارة) - عذري مازغ

2021/05/08 | 18:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عذري_مازغ شارع امريكا بمدريد، هو شارع الحظ عند صديقي ماجد، انا وإياه لم نمضي سنة بعد من هجرتنا إلى إسبانيا، ولا زلنا لم ننضج بعد، أقصد لم نتحول بعد من كوننا مهاجرين في حالة "سرية" إلى حال مهاجري التسوية القانونية، كلانا لا يتقن اللغة الإسبانية برغم أنه هو "الأقدم" مني في إسبانيا، هذه "الأقدم" التي تباهى بها علي يوم إلتقائنا بلاس بيدرونيراس، لها قصة ظريفة حصلت له معي ومع العاملة الإجتماعية ببلدية لاس بيدروني ......





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