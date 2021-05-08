متحدث عسكري يعلن اعتقال ثلاثة مطلوبين في ميسان

2021/05/08 | 18:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم السبت، عن إلقاء القبض على ثلاثة مطلوبين في محافظة ميسان.

وقال رسول في بيان صحفي، إنه “وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، قيادة عمليات سومر تنفذ واجب مشترك مع قسم شرطة المجر ومركز شرطة الناحية للبحث والتفتيش وفرض الامن”.

وبين، أن “الواجب أسفر عن إلقاء القبض على ثلاثة من المطلوبين للقضاء”.

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