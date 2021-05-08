الصحة العالمية تدعو لتلقيح هذه الفئات أولاً

2021/05/08 | 18:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت منظمة الصحة العالمية أمس الجمعة، الحكومات في جميع أنحاء العالم على الامتناع عن تلقيح الأطفال ضد فيروس كورونا قبل الانتهاء من تحصين كبار السن والأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة.

وقالت الدكتورة كايت أوبراين مديرة قسم اللقاحات والتحصين في منظمة الصحة العالمية إن “الأولوية في إعطاء اللقاحات في جميع أنحاء العالم يجب أن تكون للجماعات ذات الأولوية القصوى قبل البدء بالانتقال إلى مجموعات معرضة لخطر أقل بكثير للإصابة”.

ويأتي نداء منظمة الصحة بعد سماح كندا بإعطاء لقاح فايزر للأطفال في خطوة يتوقع أن تحذو حذوها دول غنية أخرى، مع توقعات بان تتبع بريطانيا والاتحاد الأوروبي نفس الخطى قريباً.

ومن المقرر أيضاً أن تجيز الولايات المتحدة لقاح فايزر – بيونتيك للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً بداية الأسبوع المقبل، وفقاً لتقارير إعلامية.

وفي حين أن مثل هذه القرارات ستمهد الطريق لملايين الأشخاص الآخرين لتلقي اللقاح في الدول الغنية، إلا أنها تعزز مخاوف منظمة الصحة العالمية بشأن نقص إمدادات اللقاحات في أفريقيا وأماكن أخرى.

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