العلاقات النيابية تبحث تفعيل الاتفاقيات مع ارمينيا

2021/05/08 | 18:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد شيروكو ميرويس رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، يوم السبت، ان زيارة الوفد النيابي الى ارمينيا، كانت بدعوة رسمية، لافتا الى انها كانت ايجابية.

واوضح النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب، رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية لـPUKmedia: ان الزيارة الرسمية الى ارمينيا بحثت العلاقات البرلمانية وتفعيل الاتفاقيات بين البلدين على الاصعدة التجارية والسياحية والاستثمار وتأشيرة الدخول، التعليم، وغيرها، مشيرا الى ان جمهورية ارمينيا تضم جالية ايزيدية كبيرة كما في العراقية جالية ارمنية.

واضاف: ان الجانبين بحثا تطوير وتمتين العلاقات والاوضاع في المنطقة، عبر سلسلة اجتماعات مع المسؤولين في يريفان، اضافة الى الوضع الامني والسياسي في المنطقة وسبل تمتين العلاقات.

PUKmedia خاص

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