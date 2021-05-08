سقوط العشرات بين قتيل وجريح بتفجير قرب مدرسة في كابل

2021/05/08 | 18:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مسؤول بوزارة الداخلية الأفغانية

بأن سلسلة تفجيرات استهدفت بعد ظهر

اليوم السبت مدرسة في الجزء الغربي

للعاصمة كابل، ما أدى إلى سقوط 40 قتيلا

على الأقل، إضافة إلى عشرات الجرحى.

جاء ذلك بعدما قال ال

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