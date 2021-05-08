طارق حرب يحذر السياسيين من طلبات إعادة التحقيق: ستحاسبون قريباً

2021/05/08 | 18:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق الخبير القانوني طارق حرب، السبت،

على بيان مجلس القضاء الأخير حول قانون

العفو لسنة 2016، مشيراً إلى الأخطاء التي

يقع فيها بعض السياسيين بشأن استخدامه

في سبل "الدعاية الانتخابية".

وقال حرب في بي

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