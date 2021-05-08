“واتساب” يخضع للضغوط ويرجئ مجددا موعد تطبيق قواعده الجديدة

2021/05/08 | 18:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أرجأ تطبيق “واتساب” خدمة المراسلة التابعة لشركة “فيسبوك”، الجمعة، الثامن من مايو (أيار)، مجدداً موعد التطبيق الحازم لقواعده الجديدة في شأن السرية، والتي يواجه انتقادات بسببها تتعلق بجمع بيانات المستخدمين البالغ عددهم […]

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