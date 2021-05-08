2021/05/08 | 18:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر أمني، اليوم السبت، تفاصيل جديدة عن المستثمر الفرنسي المفقود في العراق.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المستثمر يحمل الجنسية الإيرانية، ولديه في نفس الوقت جواز فرنسي لم يستخدمه، وتم اعتقاله في بغداد".وأوضح، أن "سبب الاعتقال نتيجة دخوله من الطريق الشمالي باتجاه بغداد بصورة غير اصولية".

وكان مصدر أمني قد أفاد في وقت سابق من اليوم، باختفاء مستثمر فرنسي مع مرافقيه ضمن مناطق شمال وغرب بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاصيل جديدة عن المستثمر الفرنسي 'المفقود' في بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاصيل جديدة عن المستثمر الفرنسي 'المفقود' في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).