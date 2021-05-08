العلاقات الخارجية تدين جرائم الكيان الصهيوني الأخيرة بحق الفلسطينيين

2021/05/08 | 18:39 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعربت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، السبت، عن ادانتها لأحداث القدس الشرقية وجرائم الكيان الصهيوني الأخيرة بحق الفلسطينيين.وذكرت اللجنة، في بيان، “يواجه اخوتنا في القدس الشرقية وقرية الشيخ جراح اعتداءاتٍ اسرائيلية وحشية تمثلت في محاولات اقتحام المسجد الاقصى الشريف ومنع وصول المصلين اليه سيما ونحن في العشر الأواخر من ايام وليالي شهر رمضان المبارك”.[…]

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