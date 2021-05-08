وزير التجارة: مشروع السلة الواحدة سيحقق انتظاماً بتوزيع مفرادت البطاقة التموينية

2021/05/08 | 18:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المثنى- واع- فهد البدراويأكد وزير التجارة علاء الجبوري اليوم السبت، أن إقرار مجلس الوزراء مشروع السلة الواحدة في توزيع مفردات البطاقة التموينية سيسمح بضمان استمرارية تجهيزها.وقال الجبوري خلال زيارته الى محافظة المثنى ولقائه المحافظ أحمد منفي جودة لمراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "توزيع مواد البطاقة التموينية تأثر خلال الفترات الماضية بسبب الأزمة المالية وتراجع أسعار النفط".وأضاف، أن "إقرار مجلس الوزراء مشروع السلة الواحدة في توزيع مفردات البطاقة التموينية سيسمح بدعمها بمفردات جديدة، وسيكون هناك انتظام في التوزيع وعلى مستوى التعاقد من أجل توفير مفردات البطاقة التموينية للمواطنين".وتابع الجبوري أن "مشروع السلة الواحدة سيسهم في دعم مشروع البطاقة التموينية واستقرار آليات تجهيزها والتعاقد مع المناشئ العالمية الرصينة"، لافتاً إلى أن "التخصيص المالي سيكون من الموازنة العامة للدولة أو من وزارة النفط من خلال تخصيص كميات النفط لشراء المفردات".وكان وزير التجارة قد زار محافظة المثنى اليوم واجتمع بمحافظ المثنى وعدد من المسؤولين في المحافظة.

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