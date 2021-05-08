الشرطة يمطر شباك الكرخ بثلاثية في ممتاز الكرة

2021/05/08 | 18:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حقق فريق الشرطة اليوم السبت، الفوز على فريق الكرخ بثلاثية نظيفة، في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين لدوري الكرة الممتاز.

وافتتح مازن فياض نتيجة المباراة في الدقيقة 28 من المباراة، ليضاعف زميله أمجد عطوان النتيجة في الدقيقة 48، فيما سجل هدف الشرطة الثالث اللاعب محمد داود عند الدقيقة 59 من المباراة.

ووضع هذا الفوز، نادي الشرطة في المركز الرابع، فيما بقي نادي الكرخ في المركز التاسع.

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