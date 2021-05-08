تزايد تحركات داعش في داقوق

2021/05/08 | 18:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تزايدت تحركات تنظيم داعش الارهابي في داقوق، بغياب غرفة عمليات مشتركة بين قوات بيشمركة كوردستان والجيش الاتحادي.

وقال ادريس حاجي عادل نائب مسؤول مركز تنظيمات كركوك للاتحاد الوطني الكوردستاني لـPUKmedia: ان تحركات المجاميع الارهابية تزايدت مؤخرا، لافتا الى ان الارهابيين يهاجمون بشكل مستمر القوات الامنية في قضاء داقوق الواقع على الطريق الرابط بين كركوك وبغداد.

واضاف: ان غياب غرفة عمليات مشتركة بين البيشمركة والجيش من اسباب تزايد العمليات الارهابية، اضافة الى ان داقوق قرب سلسلة جبال حمرين وقضاء الحويجة ما يشكل فرصة للمجاميع الارهابية لتنفيذ عمليات ضد المواطنين والقوات الامنية، كما ان هنا اكثر من 70 قرية عربية و23 مخيمات تعريب كل ذلك يوفر لتنظيم داعش الارهابي مهاجمة المنطقة.

واكد ان الاوضاع في داقوق ستسير نحو الاسوأ بغياب التنسيق بين قوات بيشمركة كوردستان والجيش الاتحادي، لسد الفراغ الامني بين الجانبين.

PUKmedia خاص

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