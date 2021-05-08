تزايد الاصابات بفايروس كورونا في خانقين

2021/05/08 | 18:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت ادارة مستشفى خانقين العام، يوم السبت، تزايد الاصابات بفايروس كورونا المستجد، لافتة الى ان اقبال المواطنين على تلقي اللقاحات المضادة دون المستوى.

وقال الدكتور آزاد محمد الدلوي مدير مستشفى خانقين العام في تصريح خاص لـPUKmedia: ان الاصابات بفايروس كورونا في تزايد، موضحا، ان عدد الاصابات الجديدة يوم الجمعة كان 65 حالة كما تم تسجيل 35 اصابة اليوم.

واضاف: ان اقبال المواطنين على تلقي اللقاحات المضادة لفايروس كورونا دون المستوى المطلوب، لافتا الى انهم يتخوفون من تلقيها.

واكد عدم تسجيل حالات وفاة بكورونا في خانقين، بنسبة تعافي تبلغ 89%.

PUKmedia خاص

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