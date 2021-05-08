الكشف عن لقاء مرتقب بين الازهر والسيستاني

2021/05/08 | 18:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلن الأمين العام لمعهد الخوئي جواد الخوئي، عن لقاء يجري العمل على تحقيقه بين شيخ الأزهر أحمد الطيب والمرجع الديني الأعلى علي السيستاني، موضحا ان الاسلام يطير بجناحي "السنة والشيعة" ومشتركاتنا كثيرة.

وقال أستاذ كرسي اليونسكو في جامعة الكوفة الخوئي خلال تصريحات تابعها NRT عربية، (8 ايار 2021)، ان "هناك لقاء يجري العمل من أجل تحققه في المستقبل بين شيخ الأزهر أحمد الطيب والمرجع الديني علي السيستاني، وأن معهد الخوئي منفتح على التعاون والشراكة مع مؤسسات مثل رابطة العالم الإسلامي ومنتدى تعزيز السلم وكايسيد".

واضاف، أن "موقف مرجعية النجف مؤمن بدولة مدنية غير دينية، وترفض تولي أحزاب الإسلام السياسي لمقاليد الحكم في العراق وسواه من البلدان".

واوضح الخوئي، أن "الإسلام يطير بجناحي السنة والشيعة، ومشتركاتنا كثيرة"، مبينا انه "التقيت شيخ الأزهر أحمد الطيب مرات عدة، وأجرينا حوارات صريحة، كما تواصلت مع عدة مؤسسات معنية بالحوار في السعودية والإمارات والأردن..



وسواها، وذلك من أجل محاصرة خطابات العنف والكراهية، وتقريب وجهات النظر بين المعتدلين".

وأشار الى "عقد لقاء مع جماعة علماء المسلمين، بحضور نخبة من أساتذة حوزة النجف الأشرف، العام 2015...



وقمنا بزيارات متبادلة مع المجمع الفقهي العراقي، وهذه اللقاءات مستمرة حتى يومنا هذا، حيث زار النجف في شهر رمضان الجاري مجموعة من العلماء وأئمة الجمعة من المجمع الفقهي العراقي من بغداد وكركوك والأنبار وسامراء، وهذه اللقاءات تهدف لتعزيز التعاون والوقوف بوضوح ضد الخطابات الطائفية".

مجابهة الطائفية!

وبشأن الخطاب الطائفي، اكد الخوئي ان "المرجعية وفي موقف مفصلي لها، عبرت عن إخواننا أهل السنة بـ أنفسنا"، ذاكرا ان "السيستاني حرم قتل أي عراقي، ودان العمليات الإرهابية، وهو في مسلكه الفقهي والعلمي يرفض التكفير، ولا يؤمن بالانعزالية المذهبية، ودائما ما كان يؤكد على أن دم الشيعة والسنة محترم لا يجوز سفكه، بل دم سائر البشرية حرام الاعتداء عليه".

وهذه النظرة، بحسب الخوئي، هي نتيجة "إيمان النجف بالتعدد المذهبي والديني، وحق البشر في العيش الكريم".

N.A

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