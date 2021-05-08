العراق: اختفاء مستثمر فرنسي مع مرافقيه

2021/05/08 | 18:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افاد مصدر أمني، السبت، عن فقدان أثر مستثمر فرنسي ومرافقيه في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ NRT عربية، (8 أيار 2021)، ان "مستثمرا فرنسيا ومرافقيه فقد أثرهم في بغداد".

واضاف المصدر شريطة عدم ذكر اسمه، أن "المعلومات الاولية انه تم البحث عنهم وتبين من خلال كاميرات المراقبة التابعة للسيطرات إنهم عبروا من قاطع طوزخورماتو و سليمان بك في الساعة الثالثة و الثالثة وثلث فجرا وهناك اخبار بأنهم محجوزون في قاطع ديالى عند الجيش".

واوضح، أن "الفرنسي هو عراقي الاصل يحمل جواز سفر فرنسي وحسب المعلومات الواردة من قبل احد اقارب المرافقين للفرنسي الجنسية".

N.A

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