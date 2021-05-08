2021/05/08 | 18:51 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ ديالى يؤكد قرب نهاية "بؤر النار" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/08 | 18:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ ديالى يؤكد قرب نهاية "بؤر النار") نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ ديالى يؤكد قرب نهاية "بؤر النار") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).