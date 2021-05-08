2021/05/08 | 19:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص /المركز الخبري الوطني أكدت وزارة التربية، اليوم السبت، أن عدد الملاكات التدريسية والمحاضرين لا يفي بأعداد الطلبة في عموم العراق.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح خص به “المركز الخبري الوطني” إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية تعلن موقفها من أعداد المحاضرين: قد لا تفي بعدد الطلبة المركز الخبري الوطني.

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