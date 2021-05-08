"المالية" النيابية بالعراق توضح سبب تأخر إطلاق العلاوات والترقيات

2021/05/08 | 19:00 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشفت اللجنة المالية النيابية في العراق، اليوم السبت، عن سبب تأخر إطلاق العلاوات والترقيات، موضحة وجود مشكلة في توزيع النفقات على الوزارات من قبل وزارة المالية.وأوضح ماجد الوائلي، عضو اللجنة، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع"، أن مجلس …

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