2021/05/08 | 19:00 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الموارد المائية في العراق، اليوم السبت، اتخاذها إجراءات فعالة ومبكرة للتقليل من آثار شح المياه واللسان الملحي على البصرة.وقال الوزير مهدي رشيد الحمداني، خلال تفقده سير الأعمال في قواطع مشروع مبزل شرق دجلة في محافظة البصرة: إن …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يتخذ إجراءات مبكرة لمواجهة آثار شُح المياه) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يتخذ إجراءات مبكرة لمواجهة آثار شُح المياه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).