آخر التحديثات بشأن مكان وموعد سقوط الصاروخ الصيني ’الشارد’

2021/05/08 | 19:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قام نظام المراقبة الأوروبي للأجسام الفضائية للتو بتحديث توقعاته حول إعادة دخول قلب صاروخ "لونغ مارش 5 بي" الصيني إلى الغلاف الجوي للأرض، وقد يكون البحر المتوسط والدول المحيطة به في مجال سقوط الصاروخ.

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آخر تحديثاتنا أولاً بأول

ومع اقتراب الجسم من الأرض، يضيق نطاق التوقعات وأصبح من شبه المؤكد الآن أن الجهاز سيصل إلى الأرض ليلة السبت، ولكن في التوقعات الأوروبية لا تزال هناك فترة عدم يقين تبلغ حوالي 6 ساعات.

ويشير البرنامج الأوروبي للمراقبة والتتبع الفضائي (EU SST) إلى العودة في الساعة 3:11 صباحا يوم الأحد (بالتوقيت البرتغالي)، مع نافذة مدتها 190 دقيقة مع الزيادة والنقصان، مما يشير إلى احتمال إعادة الدخول للمجال الجوي في مكان ما بين منتصف الليل والساعة 6 صباحا.

ومع عدم اليقين هذا، الذي تجاوز بالفعل 24 ساعة، لا يزال من غير الممكن التنبؤ بمكان سقوط الحطام الذي سيقاوم الدخول، ولكن تم بالفعل استبعاد بعض النقاط.

ولا تزال الفرضية القائلة بأن إعادة الدخول يمكن أن تحدث فوق البحر المتوسط وجنوب أوروبا، حيث لا يزال جنوب البرتغال وإسبانيا واليونان في مجال سقوط الصاروخ، وفق آخر خريطة للوكالة.

وكان الصاروخ الصيني "لونغ مارتش 5" قد أرسل إلى الفضاء، ولكنه خرج السيطرة ولم يعد بالإمكان التحكم به، ولا بالطبع معرفة مكان سقوطه.

وتتابع الأقمار الاصطناعية رحلة الصاروخ الخارج عن السيطرة حول العالم.



وفي التالي، رصد مباشر لمسار الصاروخ، وفق صفحة موقع "سكاي روبوت".

وأحدث التنبؤات تشير إلى أن الصاروخ سيخترق الغلاف الجوي للأرض مساء السبت أو صباح الأحد، وسيدخل أجواء الأرض فوق منطقة قرب نيوزيلندا.

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