محامي يكشف لـNRT تفاصيل استهدافه بسبب عقارات سعودية في البصرة

2021/05/08 | 19:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد المحامي علي دحام السامر، الاحد، ان الاستهداف الذي تعرض له مكتبه في البصرة مؤخرا، جاء بسبب دعاوى اقيمت ضد متجاوزين على الاملاك.

السامر وفي تصريح لـ NRT عربية (8 أيار 2021)، عن اسباب محاولات الترهيب التي تعرض لها قال ان "احكاما قضائية صدرت بحق متجاوزين على بعض العقارات التابعة للوقف والتي يمتلكها مواطنون سعوديون في شارع الوفود، حيث يبلغ عدد المتجاوزين 8 اشخاص".

واكد السامر انه "يمتلك توكيلا عن الوقف حيث ان هؤلاء الاشخاص قاموا بالتجاوز على عقار باسم البلدية وكذلك التجاوز على نهر بعد شارع البلدية وبعده يقع عقار موكلي الذي يطلع على شارع الوفود الرئيسي".

وتابع، "تمكنت من اخذ قرارات حكم عليهم وقمت بازالة التجاوز واخذت دعاوى اجر المثل وبعضهم تم حبسه من قبل الجهات المعنية".

واستغرب السامر من "تصريحات المتهمين الذين خرجوا عبر بعض وسائل الاعلام وتحدثوا عن وجود تجاوزات على اراضي الدولة".

وفي وقت سابق من اليوم، افاد مصدر امني بتعرض مكتب المحامي علي دحام السامر وسط البصرة الى هجوم بواسطة عبوة ناسفة.

وقال المصدر لـ NRT عربية، إن "عبوة ناسفة القاها احد الاشخاص المجهولين على مكتب المحامي علي دحام السامر وسط البصرة ولاذ بالفرار".

واضاف المصدر ان "نجل السامر نجا من هذا الاستهداف"، عازيا الامر الى "قرارات حكم صادرة على متجاوزين في شارع الوفود بإزالة التجاوزات على املاك الوقف السني".

ولم يصدر أي "بيان رسمي من الجهات المعنية حول ملابسات الحادث حتى اللحظة".

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