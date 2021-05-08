التجارة العراقية: مشروع السلة الواحدة سيسهم في دعم مشروع البطاقة التموينية

2021/05/08 | 19:31 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد وزير التجارة العراقي علاء الجبوري، اليوم السبت، أن إقرار مجلس الوزراء مشروع السلة الواحدة في توزيع مفردات البطاقة التموينية سيسمح بضمان استمرارية تجهيزها.وقال الجبوري خلال زيارته الى محافظة المثنى ولقائه المحافظ أحمد منفي جودة لمراسل …

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