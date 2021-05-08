هجوم إلكتروني يوقف أكبر نظام لأنابيب الوقود في الولايات المتحدة

2021/05/08 | 19:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُجبر أكبر نظام لأنابيب نقل الوقود في الولايات المتحدة على إغلاق شبكته بالكامل إثر هجوم إلكتروني، وفق ما أعلنت الشركة المشغلة في بيان.

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