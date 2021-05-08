فيديو: فصيل ربع الله يهدد باستهداف المصارف خلال ٤٨ ساعة!

2021/05/08 | 19:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

هدد فصيل ربع الله، اليوم السبت، باستهداف المصارف، خالل 48 ساعة، في حال عدم عودة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي.

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وذكر بيان مرئي صدر عن الفصيل، تابعه "ناس" (8 أيار 2021) أن أمام الحكومة 48 ساعة، مهلة في حال عدم إعادة المفسوخة عقودهم، سيتم استهداف البنوك والمصارف.

فصيل ربع الله يهدد باستهداف المصارف خلال ٤٨ ساعة! pic.twitter.com/MRIOMrikqf

— NAS news - ناس (@NASnews3) May 8, 2021

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