تقدر بثلاثة مليون دولار.. إمدادات جديدة من التحالف للأمن العراقي

2021/05/08 | 19:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن التحالف الدولي، اليوم السبت، تسليم القوات العراقية اسلحة وامتدات تقدر ثلاثة مليون دولار.

وقال التحالف في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "سلم قوات الامن العراقية اسلحة وذخيره تقدر ثلاثة مليون دولار ، حيث تستمر قوات التحالف بتجهيز قوات الامن العراقية بهذه المعدات من اجل دحر تنظيم داعش الارهابي ورفع قدرة وامكانية القوات".

وأشارت إلى أنه "سلمت هذه الاسلحة الى وزارتي الدفاع والداخلية".ويوم أمس الجمعة، أعلن التحالف الدولي، تسليم ذخيرة تقدر بأكثر من مليون دولار لقوات الأمن العراقية.وقال التحالف في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "القوات الأمنية العراقية استلمت ذخيرة تقدر بـ 1,779,736 دولار من قوات، في قاعدة عين الاسد الجوية".

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