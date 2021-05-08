الموقف الوبائي: أكثر من 4600 إصابة و39 وفاة

ارتفعت حصيلة فيروس كورونا في العراق، إلى أكثر من مليون و110 ألف إصابة بعد تسجيل 4608 إصابة جديدة.
ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 8 أيار/مايو، وتضمن تسجيل 4608 إصابة، و39 حالة وفاة.
وأشار الموقف، إلى تسجيل 6203 حالة تماثل للشفاء، مع انخفاض المؤشر إلى 90.0%.
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