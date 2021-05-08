وكالة الفضاء الروسية تحدد المكان والموعد المتوقعين لسقوط الصاروخ الصيني

2021/05/08 | 19:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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حددت وكالة الفضاء الاتحادية الروسية “روس كوسموس” المكان والموعد المتوقعين لسقوط حطام الصاروخ الصيني الذي خرج عن السيطرة عقب إطلاقه.

وذكرت “روس كوسموس” على قناتها الرسمية في تطبيق “تيليغرام” اليوم السبت أن المرحلة الثانية الخارجة عن السيطرة من الصاروخ Long March 5B (والتي يبلغ وزنها 18 طنا) قد تصل غلاف الأرض بعد الساعة الـ02:30 من فجر يوم غد التاسع من مايو (11:30 من مساء اليوم الجمعة بتوقيت غرينيتش) في منطقة بحر تيمور جنوبي إندونيسيا.

وأشارت الوكالة الفضائية الروسية إلى أن جزءا من مرحلة الصاروخ سيحترق عند دخول الغلاف الجوي، لكن بعض مكوناته المقاومة للنيران قد تسقط على سطح الأرض.

وأكدت “روس كوسموس” أنها تواصل متابعة مسار المرحلة الخارجية عن السيطرة، لافتة إلى أنها تفقد بشكل مستمر ارتفاعها المداري.

وأوضحت الوكالة أن مؤشري أوج ارتفاع الصاروخ وحضيضه انخفضا خلال الساعات الـ24 الماضية من 267 و156 كيلومترا حتى 218 و146 كيلومترا على التوالي.

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