برشلونة واتلتيكو يتعادلان لصالح ريال مدريد

2021/05/08 | 19:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسم التعادل السلبي بدون أهداف مواجهة برشلونة وأتلتيكو مدريد، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة 35 من الليجا، في معقل البلوجرانا "كامب نو".

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده في الصدارة إلى 77 نقطة، كما رفع برشلونة رصيده إلى 75 نقطة وصعد إلى المركز الثاني بفارق نقطة واحدة أمام ريال مدريد الذي يلتقي إشبيلية غدا الأحد في المرحلة نفسها.

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