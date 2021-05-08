الصحة تكشف عن عدد المصابين بكورونا للوافدين من الهند

2021/05/08 | 19:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشفت وزارة الصحة والبيئة، السبت، تفاصيل إجراءاتها مع العراقيين العائدين من الهند، مؤكدة أنه لا يمكن التمييز بين السلالة القديمة للوباء والهندية الجديدة في الوقت الحالي.

وقال مدير الصحة العامة في الوزارة، رياض عبد الامير الحلفي في تصريح تابعه NRT عربية، (8 أيار 2021)، إن "مجلس الوزراء قرر حجر العراقيين القادمين من الهند 14 يوما في اماكن خاصة، مبينا أنه "تم حجر جميع القادمين من الوجبة الاولى في أحد فنادق قاطع الرصافة وأخذ المسحات لهم وبعضهم ظهرت مسحته موجبة ولكن ليس لديهم أية اعراض".

واضاف الحلفي، ان "الوزارة وضعت القادمين من الهند تحت المراقبة وهناك فرق طبية تزورهم ويتم فحصهم اسبوعيا وخلال 14 يوما يستطيعون الخروج الى منازلهم"، مبينا أن "الوزارة سجلت 82 مصابا من بين القادمين، ولكن جميهم بدون اعراض".

وأشار الى أن "الوزارة ستفصل بين المصابين وغير المصابين لأن البعض ليس لديهم اعراض واضحة، ووضعهم الصحي لا يحتاج الى مستشفى"، موضحا ان "الحالات السالبة ستتابع من قبل الوزارة والمسح سيستمر كل اسبوع للتأكد من وضعهم".

وبشأن مدى القدرة على التمييز بين السلالة الهندية والسلالة الأولى للوباء، ذكر الحلفي انه "لا نستطيع الان التمييز بين السلالة القديمة والسلالة الهندية ولكن تم تشخيص الحالات الموجبة وتم التحفظ عليها ومتابعتها وخلال 14 يوما يمكنهم الخروج".

N.A

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