العلاقات الروسية الأمريكية....بين التعاون والمواجهة - ندى أسامة ملكاني

2021/05/08 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ندى_أسامة_ملكاني منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في تسعينيات القرن العشرين، بدت الولايات المتحدة الأمريكية هي القوة العظمى المهيمنة على مشهد الساحة الدولية.



بينما انشغلت روسيا الاتحادية بالإرث السياسي والتركة العسكرية والاقتصادية والاجتماعية التي خلفها سقوط الاتحاد السوفياتي وانهيار المنظومة الاشتراكية.



ويبدو أن عودة روسيا إلى دور دولي مهم على الساحة الدولية من بوابة بعض الأزمات الدولية إنما هو رسالة روسية بأن العالم ......





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