الصحة تكشف اجرائاتها مع القادمين من الهند.. سجلنا حالات موجبة ولكن: هل مصابون بالسلالة الهندية؟

2021/05/08 | 19:49 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، عن تفاصيل إجراءاتها مع العراقيين العائدين من الهند، فيما أكدت أنه لا يمكن التمييز بين السلالة القديمة للوباء والهندية الجديدة في الوقت الحالي.

وقال مدير الصحة العامة في الوزارة، رياض عبد الامير الحلفي إن “مجلس الوزراء قرر حجر العراقيين القادمين من الهند 14 يوما في اماكن خاصة، مبينا أنه “تم حجر جميع القادمين من الوجبة الاولى في أحد فنادق قاطع الرصافة وأخذ المسحات لهم وبعضهم موجبة ولكن ليس لديهم أي اعراض”.

وأكد أن “الوزارة وضعت القادمين من الهند تحت المراقبة وهناك فرق طبية تزورهم ويتم فحصهم اسبوعيا وخلال 14 يوما يستطيعون الخروج الى منازلهم”، مبينا أن “الوزارة سجلت 82 مصابا من بين القادمين، ولكن جميهم بدون اعراض”.

وأشار الى أن “الوزارة ستفصل بين المصابين وغير المصابين لأن البعض ليس لديهم اعراض واضحة، ووضعهم الصحي لا يحتاج الى مستشفى، موضحا “أن الحالات السالبة ستتابع من قبل الوزارة والمسح سيستمر كل اسبوع للتأكد من وضعهم”.

وبشأن مدى القدرة على التمييز بين السلالة الهندية والسلالة الأولى للوباء، قال الحلفي: “لا نستطيع الان التمييز بين السلالة القديمة والسلالة الهندية ولكن تم تشخيص الحالات الموجبة وتم التحفظ عليها ومتابعتها وخلال 14 يوما يمكنهم الخروج”.

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