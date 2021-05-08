الحلبوسي: ضرورة الاهتمام بالأيتام وتقديم الرعاية لهم

2021/05/08 | 20:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني شدد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم السبت، على الاهتمام بشريحة الأيتام، وتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية لهم.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن الحلبوسي […]

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