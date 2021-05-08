صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ  ٩٠٢ المسجلة اليوم بكورونا

2021/05/08 | 20:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة، اليوم السبت، عن تسجيل ٩٠٢ اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها ٦٩٥ خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقالت الدائرة في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة ٩٠٢ اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي

٦٩٥ حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الرصافة ٩٨حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع بغداد جديدة ٧٢ حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع النهروان ٥٥ حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الشعب ٨٩ الرصد الوبائي حالة من خلال .

قطاع الصدر ٥٧ الرصد الوبائي حالة من خلال

قطاع البلديات الثاني ٦٧ حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع المدائن ٥٧ حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاعظمية ٧٩ حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاستقلال ٤٥ حالة من خلال الرصد الوبائي

البلديات الأول ٧٦ حالة من خلال الرصد الوبائي

٢٠٧ حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

٣١ حالة في مدينة الصدرموزعة على المحلات / الكيارة / الزراعي / قطاع 1 / شركة رمضان / قطاعات 11 50 و / الاورفلي / الحبيبية /حي طارق / جميلة / 544 / 553 / 538 / 542 / 565

١١ حالة في شارع فلسطين محلة / المستنصرية / 509 / 503 / / 510/ 508

١٨ حالة في الشعب محلة/ سبع قصور / حي البساتين / 367 / البنوك / 733 /الزراعي / 333 / 323 / حي اور / 341

٦ حالات في المدائن / جسر ديالى / الجعارة / التاميم / حي الوحدة

١٠ حالات في منطقة الاعظمية محلة 302/ 303/ الضباط / 312 / شارع 20 / 310

٧ حالات في منطقة الكرادة محلة/ مطعم زرزور / 907 / 930

٧ حالات في منطقة العبيدي محلة 762/ 756 / 754

٣٠ حالة في البلديات توزعت على المحلات التالية : 730 / 728 / 723 / 9 نيسان / الزراعي

٩ حالة في منطقة بغداد جديدة محلة 703 / 741 / 719 / السوق / 703

11حالة في منطقة الامين محلة 733 / 734 / الثانية / 751

١١ حالة في منطقة الزعفرانية محلة 952 / 920 / 958 / 964

٤ حالات في منطقة الزوية

٦ حالات في منطقة المشتل

٧ حالة في منطقة النهروان

٥ حالات في منطقة الكفاح

٤ حالات في منطقة الراشدية

٥ حالات في منطقة الضباط

٣ حالات في منطقة شارع البياع

٤ حالات في كل من / شارع المغرب / حي تونس / الشيخ عمر

واضافت صحة الرصافة انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 151001 توفي منهم 1666 للاسف فيما اكتسب الشفاء 140427 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 8908”

ودعت الى “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود”.

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